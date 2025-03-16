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В Виннице мужчина разбил окно автомобиля ради кражи

07:00, 16 марта 2025
Фигурант разбил заднее окно авто и похитил из салона видеорегистратор, банковские карточки, личные вещи водителя.
В Виннице мужчина разбил окно автомобиля ради кражи
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В Виннице задержали 35-летнего мужчину, который разбил окно автомобиля с целью кражи. Об этом сообщает полиция региона.

Так, фигурант ночью разбил заднее стекло припаркованного автомобиля, похитил из салона видеорегистратор, банковские карты, личные вещи водителя и скрылся.

Правоохранители установили, что к повреждению легковушки и краже причастен 35-летний местный житель.

Мужчину задержали на одной из улиц областного центра возле ломбарда, куда он планировал сдать украденные вещи.

Известно, что фигурант ранее отбывал наказание за совершение ряда уголовных преступлений.

Часть вещественных доказательств изъята.

Под процессуальным руководством Винницкой окружной прокуратуры следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.

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Винница авто автомобиль

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