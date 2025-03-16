У Вінниці чоловік розбив вікно автомобіля заради крадіжки

Фігурант розбив заднє вікно авто і викрав із салону відеореєстратор, банківські картки, особисті речі водія.

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У Вінниці затримали 35-річного чоловіка, який розбив вікно автомобіля задля вчинення крадіжки. Про це повідомляє поліція регіону.

Так, фігурант вночі розбив заднє вікно припаркованого авто і викрав із салону відеореєстратор, банківські картки, особисті речі водія та втік.

Правоохоронці встановили, що до пошкодження легковика та крадіжки причетний 35-річний місцевий житель.

Чоловіка затримали на одній із вулиць обласного центру біля одного із ломбардів, куди він планував здати викрадені речі.

Відомо, що фігурант раніше відбував покарання за вчинення ряду кримінальних правопорушень.

Речові докази частково вилучили.

За процесуального керівництва Вінницької окружної прокуратури слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання до 8 років ув’язнення.

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