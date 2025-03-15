Як подати декларацію про доходи за 2024 рік —покрокова інструкція

В Україні триває деклараційна кампанія-2025. Фізичні особи, які отримували доходи, з яких не було сплачено податок, зобов’язані подати декларацію про майновий стан і доходи та самостійно сплатити податок на доходи фізичних осіб і військовий збір. Це передбачено Податковим кодексом України.
У Головному управлінні ДПС у Київській області навели покрокову інструкцію подачі декларації про доходи за 2024 рік.
Подати декларацію можна одним із трьох способів:
Особисто або через уповноважену особу у територіальному органі ДПС.
Поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення (надсилати не пізніше ніж за 5 днів до завершення строку подання).
В електронній формі через сервіси ДПС, що є найбільш зручним варіантом.
Електронне декларування значно спрощує процес та економить час. Для цього потрібно:
Заповнити декларацію можна через:
Електронний кабінет платника – відеоінструкція;
Мобільний застосунок "Моя податкова" – інструкція.
Сервіси ДПС частково автоматично заповнюють декларації на основі:
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