Як подати декларацію про доходи за 2024 рік —покрокова інструкція

В Україні проходить кампанія з декларування доходів-2025.

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В Україні триває деклараційна кампанія-2025. Фізичні особи, які отримували доходи, з яких не було сплачено податок, зобов’язані подати декларацію про майновий стан і доходи та самостійно сплатити податок на доходи фізичних осіб і військовий збір. Це передбачено Податковим кодексом України.

У Головному управлінні ДПС у Київській області навели покрокову інструкцію подачі декларації про доходи за 2024 рік.

Подати декларацію можна одним із трьох способів:

Особисто або через уповноважену особу у територіальному органі ДПС.

Поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення (надсилати не пізніше ніж за 5 днів до завершення строку подання).

В електронній формі через сервіси ДПС, що є найбільш зручним варіантом.

Електронне декларування значно спрощує процес та економить час. Для цього потрібно:

мати кваліфікований електронний підпис (КЕП) - детальний алгоритм отримання за посиланням;

доступ до інтернету.

Заповнити декларацію можна через:

Електронний кабінет платника – відеоінструкція;

Мобільний застосунок "Моя податкова" – інструкція.

Сервіси ДПС частково автоматично заповнюють декларації на основі:

облікових даних платника;

відомостей про доходи з Державного реєстру фізичних осіб;

інформації про об’єкти нерухомого та рухомого майна.

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