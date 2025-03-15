Как подать декларацию о доходах за 2024 год — пошаговая инструкция

В Украине продолжается декларационная кампания-2025. Физические лица, которые получали доходы, с которых не был уплачен налог, обязаны подать декларацию о имущественном состоянии и доходах и самостоятельно уплатить налог на доходы физических лиц и военный сбор. Это предусмотрено Налоговым кодексом Украины.
В Главном управлении ГНС в Киевской области предоставили пошаговую инструкцию по подаче декларации о доходах за 2024 год.
Подать декларацию можно одним из трех способов:
Лично или через уполномоченное лицо в территориальном органе ГНС.
По почте с уведомлением о вручении и описью вложения (отправлять не позднее чем за 5 дней до завершения срока подачи).
В электронном виде через сервисы ГНС, что является наиболее удобным вариантом.
Электронное декларирование значительно упрощает процесс и экономит время. Для этого необходимо:
Заполнить декларацию можно через:
Электронный кабинет плательщика – видеоинструкция;
Мобильное приложение «Моя налоговая» – инструкция.
Сервисы ГНС частично автоматически заполняют декларации на основе:
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