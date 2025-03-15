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Как подать декларацию о доходах за 2024 год — пошаговая инструкция

23:53, 15 марта 2025
В Украине проходит кампания по декларированию доходов-2025.
Как подать декларацию о доходах за 2024 год — пошаговая инструкция
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В Украине продолжается декларационная кампания-2025. Физические лица, которые получали доходы, с которых не был уплачен налог, обязаны подать декларацию о имущественном состоянии и доходах и самостоятельно уплатить налог на доходы физических лиц и военный сбор. Это предусмотрено Налоговым кодексом Украины.

В Главном управлении ГНС в Киевской области предоставили пошаговую инструкцию по подаче декларации о доходах за 2024 год.

Подать декларацию можно одним из трех способов:

Лично или через уполномоченное лицо в территориальном органе ГНС.

По почте с уведомлением о вручении и описью вложения (отправлять не позднее чем за 5 дней до завершения срока подачи).

В электронном виде через сервисы ГНС, что является наиболее удобным вариантом.

Электронное декларирование значительно упрощает процесс и экономит время. Для этого необходимо:

  • иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП) – подробный алгоритм получения по ссылке;
  • доступ к интернету.

Заполнить декларацию можно через:

Электронный кабинет плательщикавидеоинструкция;

Мобильное приложение «Моя налоговая»инструкция.

Сервисы ГНС частично автоматически заполняют декларации на основе:

  • учетных данных плательщика;
  • сведений о доходах из Государственного реестра физических лиц;
  • информации об объектах недвижимого и движимого имущества.

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