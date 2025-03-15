До 51 000 грн і 10 років без прав – покарання, що загрожують водіям за керування в нетверезому стані

За перше порушення водій отримує штраф у розмірі 17 000 грн а за третє – 51 000 грн та позбавленням прав на 10 років.

Фото: kuryer.if.ua

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В Україні законодавство передбачає суворі покарання для водіїв, які керують транспортними засобами у стані сп’яніння або відмовляються від проходження перевірки на алкогольне чи наркотичне сп’яніння. Як пише видання Автотема, водії, які затримані з ознаками сп’яніння, зобов’язані пройти тестування, а відмова від нього карається так само, як і керування у нетверезому стані.

Згідно зі статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), за перше порушення водій сплатить штраф у розмірі 17 000 грн і позбудеться водійських прав на один рік. Якщо порушення повторюється, штраф збільшується до 34 000 грн, а права забирають на три роки. Третє затримання за керування у стані сп’яніння загрожує штрафом 51 000 грн та позбавленням прав на 10 років.

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