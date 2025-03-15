На Житомирщині майстер лісу за 4 тисячі доларів переправляв ухилянтів через кордон

Чоловік добре орієнтувався у лісовій зоні прикордоння, тому вигадав незаконну схему заробітку.

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На Житомирщині судитимуть співробітника лісового господарства, який сприяв незаконному переправленню військовозобов’язаних через кордон. Про це повідомляє Житомирська обласна прокуратура.

Встановлено, що житель Коростенського району, майстер лісу місцевого лісового господарства, з метою збагачення, діючи умисно, сприяв нелегальному, поза визначеними пунктами пропуску, переправленню осіб через державний кордон України.

У зв’язку зі своєю професійною діяльністю, обвинувачений був обізнаний з місцевістю та добре орієнтувався у лісовій зоні прикордоння.

Свої «послуги» оцінив на суму 4 тисячі доларів, які клієнт сплачував заздалегідь.

У січні, під час перевезення на власному автомобілі чоловіка призовного віку для подальшого нелегального перетину кордону, обвинуваченого затримали у зоні прикордонного контролю на Житомирщині з «гонораром» – готівкою у доларах на зазначену суму.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

За скоєний злочин передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дев’яти років з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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