На Житомирщині майстер лісу за 4 тисячі доларів переправляв ухилянтів через кордон

На Житомирщині судитимуть співробітника лісового господарства, який сприяв незаконному переправленню військовозобов’язаних через кордон. Про це повідомляє Житомирська обласна прокуратура.
Встановлено, що житель Коростенського району, майстер лісу місцевого лісового господарства, з метою збагачення, діючи умисно, сприяв нелегальному, поза визначеними пунктами пропуску, переправленню осіб через державний кордон України.
У зв’язку зі своєю професійною діяльністю, обвинувачений був обізнаний з місцевістю та добре орієнтувався у лісовій зоні прикордоння.
Свої «послуги» оцінив на суму 4 тисячі доларів, які клієнт сплачував заздалегідь.
У січні, під час перевезення на власному автомобілі чоловіка призовного віку для подальшого нелегального перетину кордону, обвинуваченого затримали у зоні прикордонного контролю на Житомирщині з «гонораром» – готівкою у доларах на зазначену суму.
Наразі підозрюваний перебуває під вартою.
За скоєний злочин передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дев’яти років з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
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