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На Житомирщине мастер леса за 4 тысячи долларов переправлял уклонистов через границу

23:34, 15 марта 2025
Мужчина хорошо ориентировался в лесной зоне приграничья, поэтому придумал незаконную схему заработка.
На Житомирщине мастер леса за 4 тысячи долларов переправлял уклонистов через границу
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В Житомирской области будут судить сотрудника лесного хозяйства, который способствовал незаконной переправке военнообязанных через границу. Об этом сообщает Житомирская областная прокуратура.

Установлено, что житель Коростенского района, мастер леса местного лесного хозяйства с целью обогащения, действуя умышленно, способствовал нелегальному, вне определенных пунктов пропуска, переправке лиц через государственную границу Украины.

В связи со своей профессиональной деятельностью обвиняемый был знаком с местностью и хорошо ориентировался в лесной зоне приграничья.

Свои «услуги» оценил в сумму 4 тысячи долларов, которые клиент платил заранее.

В январе, во время перевозки на собственном автомобиле мужчины призывного возраста для дальнейшего нелегального пересечения границы, обвиняемого задержали в зоне пограничного контроля на Житомирщине с гонораром - наличными в долларах на указанную сумму.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

За совершенное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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прокуратура Житомир пересечение границы

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