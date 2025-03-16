Штраф дорожчий за BMW 540d – як покарали адвоката за порушення безпечної дистанції

Адвокат із Швейцарії отримав штраф на рекордну суму.

Фото: Oddity Central

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У Швейцарії адвоката оштрафували на рекордну суму — понад $100 000 — за порушення правил безпеки на дорозі. 58-річний адвокат із кантону Аргау порушив правила на автобані між Цюрихом і Лозанною, рухаючись на швидкості до 120 км/год і зберігаючи відстань лише 8-12 метрів від іншого автомобіля. Це тривало на протязі 2,5 км. Про це пише Oddity Central.

Швейцарські камери зафіксували порушення, а поліція надала фотодокази, які переконали суд, що водій створював небезпечну ситуацію. Адвокат намагався довести, що в швейцарському законодавстві немає чітких норм щодо безпечної дистанції, але суд постановив, що його маневри порушують правила безпеки.

У Швейцарії штрафи розраховують залежно від доходу порушника. Оскільки річний дохід адвоката становить 1,6 млн швейцарських франків ($1,8 млн), його денна ставка була визначена в $2328, а загальна сума штрафу склала $109 500. Крім того, йому доведеться відшкодувати $14 500 судових витрат.

Водночас суд надав адвокату шанс уникнути штрафу, відтермінувавши його сплату на два роки. Якщо протягом цього часу він не порушить правила дорожнього руху, штраф буде скасовано. Цей випадок підкреслює принцип швейцарської системи, де порушники, незалежно від їх статусу, мають нести відповідальність.

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