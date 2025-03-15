Росія стягує війська на східному кордоні, готуючи удар по Сумщині — Зеленський

Зеленський розповів, що РФ може завдати удару по Сумщині, триває операція ЗСУ на Курщині.

Фото: ОП

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Російська армія концентрує сили вздовж східного кордону України, ймовірно готуючи удар по Сумській області. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

«Бачимо напрямки вздовж нашого східного кордону України, де російська армія накопичує сили. Це свідчить про бажання завдати удару по Сумській області. Операція наших сил у визначених районах Курської області продовжується. Оточення наших військ немає», – зазначив Зеленський.

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