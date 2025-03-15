Прем’єр-міністра Хорватії Андрея Пленковича госпіталізували через проблеми з серцем

Прем’єр Хорватії госпіталізований, але вже завтра може покинути лікарню.

Фото: RFI

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Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович у п’ятницю ввечері був госпіталізований через порушення серцевого ритму. Про це повідомив речник уряду країни, передає агентство HINA.

За його словами, Пленковича доставили до лікарні для проведення запланованої процедури, яка пройшла успішно. Очікується, що глава уряду випишеться з лікарні вже у суботу.

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