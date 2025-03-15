Премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича госпитализировали из-за проблем с сердцем

Премьер Хорватии госпитализирован, но уже завтра может покинуть больницу.

Фото: RFI

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Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович в пятницу вечером был госпитализирован из-за нарушения сердечного ритма. Об этом сообщил представитель правительства страны, передает агентство HINA.

По его словам, Пленковича доставили в больницу для проведения запланированной процедуры, которая прошла успешно. Ожидается, что глава правительства выпишется из больницы уже в субботу.

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