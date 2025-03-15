Россия стягивает войска на восточной границе, готовя удар по Сумщине – Зеленский

Зеленский рассказал, что РФ может нанести удар по Сумской области, продолжается операция ВСУ на Курщине.

Фото: ОП

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Российская армия концентрирует силы вдоль восточной границы Украины, вероятно готовя удар по Сумской области. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

«Видим направления вдоль нашей восточной границы Украины, где российская армия накапливает силы. Это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области. Операция наших сил в определенных районах Курской области продолжается. Окружения наших войск нет», - отметил Зеленский.

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