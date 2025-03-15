У ЦПД РНБО підтвердили, що Росія накопичує сили на кордоні з Сумщиною

Росія посилює присутність на кордоні з Сумщиною та готує удари по області.

Фото: Сили оборони Запорізького краю

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Російські війська активно накопичують сили на прикордонні з Сумською областю і готуються до більш інтенсивних бойових дій, заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко. Він уточнив, що російські війська не планують наступ на Суми, а зосереджуються на підготовці ударів по Сумщині.

Коваленко наголосив, що хоча ворог несе втрати від Сил оборони, він продовжує підготовку до нових атак. Також він зазначив, що Кремль намагається затягнути припинення вогню, запропоноване США.

За даними Генштабу ЗСУ, в суботу російські артилерія та міномети обстріляли кілька населених пунктів Чернігівської та Сумської областей, зокрема Медведівку, Карповичі, Янжулівку та інші. Усього на курському напрямку відбулося 11 боєзіткнень, три з яких тривають на цей момент. Ворог також здійснив 21 авіаційний удар та 150 обстрілів позицій українських військ і мирних територій.

Президент України Володимир Зеленський також заявив, що Росія стягує війська на східному кордоні, готуючи удар по Сумщині.

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