ЄС готує нову супутникову мережу для збору розвідданих

ЄС планує десятки супутників для покращення геопросторової розвідки.

Фото: eurointegration

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Європейський Союз розглядає можливість розробки нової супутникової мережі для отримання розвідувальних даних. Ця система має частково замінити можливості США. Як повідомляє Financial Times, комісар ЄС з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив, що в умовах зміненої геополітичної ситуації Європейська комісія працює над розширенням своїх супутникових можливостей для покращення геопросторової розвідки. Система супутників повинна доповнювати вже існуючі європейські програми для навігації та спостереження.

Нові супутники працюватимуть на низькій навколоземній орбіті, для чого буде потрібно кілька десятків апаратів. Кубілюс додав, що комерційні системи здатні відстежувати цілі та військові дислокації з оновленнями кожні 30 хвилин.

Також Європейська комісія продовжує розвиток IRIS² — своєї власної багатоорбітальної супутникової мережі для інтернету на низькій орбіті, запуск якої планується до 2027 року. У 2025 році ЄС завершить програму супутникового зв’язку Govsatcom для органів ЄС і державної влади країн-членів.

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