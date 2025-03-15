Google автоматизирует QR-коды в Quick Share для еще более быстрого обмена файлами

Более быстрый обмен на Android – Quick Share теперь сам генерирует QR-коды.

Фото: 9to5Google

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Google совершенствует функцию Quick Share в Android, автоматизируя создание QR-кодов для быстрого обмена данными. Если раньше пользователям приходилось вручную генерировать QR-коды, то теперь они будут появляться автоматически на экране быстрого доступа.

Как сообщает Android Authority, в новой версии Quick Share QR-код будет отображаться сразу вместе с устройствами поблизости, готовыми к приему файлов. Это упрощает передачу данных, особенно если устройства еще не настроены на беспроводное соединение.

Сейчас обновление находится на стадии тестирования и еще не доступно для всех пользователей. Ожидается, что Google в ближайшее время официально запустит эту функцию, что сделает Quick Share еще более удобным инструментом для быстрого обмена файлами на Android.

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