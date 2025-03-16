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Выпил – и в «полицейские» – в Одесской области мужчина навеселе выдавал себя за копа

07:18, 16 марта 2025
В Одесской области мужчину оштрафуют за ношение полицейской формы.
Выпил – и в «полицейские» – в Одесской области мужчина навеселе выдавал себя за копа
Фото: Полиция Одесской области
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В Подольском районе Одесской области полицейские составили административный протокол на 47-летнего местного жителя, который безосновательно носил полицейскую форму. Мужчину заметили в состоянии алкогольного опьянения на одной из улиц Любашевки. Об этом сообщила полиция Одесской области.

Правоохранители узнали об инциденте из видео, появившегося в соцсетях. Проверка установила, что мужчина не имеет никакого отношения к полиции и объяснил, что якобы нашел куртку.

Ранее нарушитель уже привлекался к административной ответственности за хулиганство, распитие алкоголя в запрещенных местах и нарушение правил дорожного движения.

Теперь на него составлен админпротокол за незаконное использование признаков принадлежности к Нацполиции (ч. 1 ст. 184-3 КУоАП). Ему грозит штраф в размере до 34 тысяч гривен.

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полиция Одесса штраф / штрафы

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