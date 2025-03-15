Россия не стремится к перемирию, а просто тянет время – президент Финляндии Стубб

Александр Стубб: Россия не стремится к прекращению огня в Украине, ее цель – уничтожить суверенитет.

Фото: Yle

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Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Россия не намерена прекращать огонь или достигать мира в Украине. По его словам, основной целью России остается уничтожение независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, что не изменилось с начала войны, пишет Yle.

«Путин не стремится к перемирию, прекращению огня или миру. Его основная цель, а именно уничтожение независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, вообще не изменилась. Надеюсь, мы сможем продолжить давление Запада, которое заставляет Россию прекратить огонь», - отметил Стубб после видеоконференции «коалиции желающих», организованной премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Президент Финляндии также подчеркнул, что Россия пытается тянуть время, затягивая конфликт. Он отметил, что на встрече, организованной Стармером, был сделан важный шаг вперед. Созданная коалиция стран, поддерживающих Украину, насчитывает около 30 государств из Европы и других регионов.

«Великобритания и Франция играют сильную лидерскую роль, и все имеют четкое видение ситуации: Украина хочет мира и прекращения огня, Россия - нет», - добавил Стубб.

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