Трамп наказав атакувати цілі хуситів у Ємені – NYT

США розпочали масштабну операцію по цілях хуситів у Ємені.

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Сполучені Штати Америки завдали масштабних військових ударів по десятках цілей в Ємені, що перебувають під контролем підтримуваних Іраном хуситів. Це перший етап нової наступальної операції, яку американські офіційні особи назвали спрямованою проти бойовиків хуситів, повідомляють місцеві ЗМІ та високопосадовці США. Про це повідомляє The New York Times.

Авіаудари та удари з моря, здійснені за наказом президента Дональда Трампа, націлені на радари, системи протиповітряної оборони, ракетні та дронові установки. Ці удари мають на меті відновити міжнародні судноплавні шляхи в Червоному морі, які хусити заблокували своїми атаками в останні місяці.

Ця операція є найбільш масштабною за другий термін Трампа та також має на меті послати попереджувальний сигнал Ірану. Президент Трамп прагне досягти угоди з Тегераном, щоб стримати розвиток ядерної програми, однак залишає відкритою можливість військових дій у разі відмови Ірану від переговорів.

За словами американських чиновників, удари по арсеналу хуситів, частина якого знаходиться під землею, можуть тривати кілька днів і посилюватися залежно від реакції бойовиків. Американська розвідка стикається з труднощами у визначенні місцезнаходження озброєнь хуситів, оскільки більшість із них виробляються на підземних заводах і постачаються до Ємену контрабандними шляхами з Ірану.

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