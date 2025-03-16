Рейтинг популярности демократов в США опустился до рекордно низкого уровня

Демократы достигли рекордно низкого уровня популярности в США с 1990 года.

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Демократическая партия США достигла рекордно низкого с 1990 года уровня популярности среди американских избирателей, большинство американцев относятся к ней негативно. Это следует из опроса, проведённого телеканалом NBC.

По результатам опроса, лишь 27% опрошенных американцев заявили, что относятся к демократам положительно. При этом 55% респондентов сообщили о своём негативном отношении к партии.

"Этоявляется самым низким положительным рейтингом партии в опросе NBC с 1990 года", - заключает телеканал.

Опрос проводился с 7 по 11 марта среди тысячи совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность опроса составляет около 3,1 процентных пункта.

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