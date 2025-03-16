Рейтинг популярності демократів у США опустився до рекордно низького рівня

Демократи досягли рекордно низького рівня популярності у США з 1990 року.

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Демократична партія США досягла рекордно низького з 1990 року рівня популярності серед американських виборців, більшість американців ставляться до неї негативно. Це випливає із опитування, проведеного телеканалом NBC.

За результатами опитування лише 27% опитаних американців заявили, що ставляться до демократів позитивно. При цьому 55% ​​респондентів повідомили про своє негативне ставлення до партії.

"Це є найнижчим позитивним рейтингом партії в опитуванні NBC з 1990 року", - робить висновок телеканал.

Опитування проводилося з 7 по 11 березня серед тисяч повнолітніх американців. Статистична похибка опитування становить близько 3,1 процентних пунктів.

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