На Одещині в навчальному центрі повісився мобілізований, — ЗМІ

За попередніми даними, чоловік вчинив самогубство на ліжку, використавши ремінь.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Подільську на Одещині мобілізований вчинив самогубство у навчальному центрі. Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.

Поки офіційної інформаці від обласного ТЦК чи поліції не надходило.

За попередніми даними, чоловік вчинив суїцид на ліжку, для цього використовував ремінь. Наразі на місці працюють правоохоронні органи.

Раніше ми писали, що на Волині чоловік погрожував військовослужбовцям ТЦК зброєю.

А у Львові чоловік вдарив військовослужбовця ТЦК.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.