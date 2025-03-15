У Луцьку чоловік тікав від військовослужбовців ТЦК та погрожував пістолетом – відео

Затримано чоловіка, який у Луцьку погрожував військовослужбовцям та водіям пістолетом.

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У Луцьку затримали чоловіка, який з пістолетом у руках погрожував військовослужбовцям Терцентру комплектування і соцпідтримки та водіям проїжджих автомобілів. Про це повідомили в обласному ТЦК та СП.

Інцидент стався поблизу дитячої поліклініки на вулиці Чорновола, де чоловік наставляв зброю на працівників ТЦК і водіїв, просячи зупинитися та підвезти його. У процесі погроз він також здійснив один постріл у повітря.

На оприлюдненому відео видно, як військовослужбовці фіксують ситуацію. Вони підкреслили, що чоловік відмовився виконати законні вимоги та погрожував як військовим, так і цивільним особам.

Поліція порушила кримінальне провадження за фактом погроз життю та здоров’ю військовослужбовців і цивільних. Військові наголосили на важливості дотримання законів України, нагадуючи, що кожна військовозобов'язана особа зобов'язана виконувати вимоги законодавства та надавати документи для перевірки військово-облікових даних.

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