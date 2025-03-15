В Луцке мужчина убегал от военнослужащих ТЦК и угрожал пистолетом – видео

Задержан мужчина, который в Луцке угрожал военнослужащим и водителям пистолетом.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Луцке задержали мужчину, который с пистолетом в руках угрожал военнослужащим Терцентра комплектования и соцподдержки и водителям проезжих автомобилей. Об этом сообщили в областном ТЦК и СП.

Инцидент произошел вблизи детской поликлиники на улице Черновола, где мужчина наставлял оружие на работников ТЦК и водителей, прося остановиться и подвезти его. В процессе угроз он также произвел один выстрел в воздух.

На обнародованном видео видно, как военнослужащие фиксируют ситуацию. Они подчеркнули, что мужчина отказался выполнить законные требования и угрожал как военным, так и гражданским лицам.

Полиция возбудила уголовное производство по факту угроз жизни и здоровью военнослужащих и гражданских. Военные отметили важность соблюдения законов Украины, напоминая, что каждое военнообязанное лицо обязано выполнять требования законодательства и предоставлять документы для проверки военно-учетных данных.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.