Практика судов
  1. Видео
  2. / В Украине

В Луцке мужчина убегал от военнослужащих ТЦК и угрожал пистолетом – видео

21:57, 15 марта 2025
Задержан мужчина, который в Луцке угрожал военнослужащим и водителям пистолетом.
В Луцке мужчина убегал от военнослужащих ТЦК и угрожал пистолетом – видео
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Луцке задержали мужчину, который с пистолетом в руках угрожал военнослужащим Терцентра комплектования и соцподдержки и водителям проезжих автомобилей. Об этом сообщили в областном ТЦК и СП.

Инцидент произошел вблизи детской поликлиники на улице Черновола, где мужчина наставлял оружие на работников ТЦК и водителей, прося остановиться и подвезти его. В процессе угроз он также произвел один выстрел в воздух.

На обнародованном видео видно, как военнослужащие фиксируют ситуацию. Они подчеркнули, что мужчина отказался выполнить законные требования и угрожал как военным, так и гражданским лицам.

Полиция возбудила уголовное производство по факту угроз жизни и здоровью военнослужащих и гражданских. Военные отметили важность соблюдения законов Украины, напоминая, что каждое военнообязанное лицо обязано выполнять требования законодательства и предоставлять документы для проверки военно-учетных данных.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

военные Луцк ТЦК

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Прохождение ВЛК ограниченно годными возможно только по направлению ТЦК, для чего ТЦК сначала должен вызвать военнообязанного повесткой – суд отменил штраф ТЦК

Апелляционный административный суд отменил штраф ТЦК, поскольку военнообязанного на ВЛК сначала должны были вызвать повесткой.

Водитель, управляющий автомобилем в связи с выполнением трудовых или служебных обязанностей, не является субъектом, который несет ответственность за вред, причиненный автомобилем – Верховный Суд

В этом случае таким субъектом является законный владелец источника повышенной опасности, и вред, причиненный в результате ДТП по вине водителя, управлявшего автомобилем, возмещается владельцем этого источника повышенной опасности, а не виновным водителем.

Не сдержал эмоций и нецензурно высказался в адрес обвиняемого – судья извинился и сохранил должность

Высший совет правосудия не стал строго наказывать судью, который допустил неэтичное поведение, но все же признал свою вину.

Верховный Суд указал, что требования должника к госисполнителю об обязательстве исполнить решение суда и снять арест с имущества не могут рассматриваться в исковом производстве

Истец, как сторона исполнительного производства, просил суд обязать исполнительную службу исполнить решение суда, провести перерасчет ежемесячных сумм алиментов и снять арест со всего его имущества.

Верховный Суд указал, что отсутствие зарегистрированного электронного кабинета у субъекта властных полномочий не является уважительной причиной для пропуска срока обжалования

Верховный Суд оставил без изменений определение об отказе в открытии апелляционного производства в связи с пропуском процессуального срока из-за несвоевременной регистрации электронного кабинета субъектом властных полномочий.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юрій Ванівський
    Юрій Ванівський
    суддя Франківського районного суду м. Львова
  • Олена Павленко
    Олена Павленко
    суддя Подільського районного суду міста Києва