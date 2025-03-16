У Львові чоловік напав з кулаками на військовослужбовця ТЦК і намагався втекти

У Львівському ТЦК відреагували на затримання чоловіка.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У суботу, 15 березня, у Львові на проспекті Чорновола військовозобов'язаний вдарив військовослужбовця ТЦК. Про це повідомили у пресслужбі Львівського обласного ТЦК та СП.

«Інформуємо, що 15 березня, у Львові, група оповіщення Шевченківського РТЦК та СП, у межах службових обов’язків, проводила оповіщення військовозобов’язаних громадян. Близько 21:00, на проспекті Чорновола, один із чоловіків зустрів військовослужбовців образами й кулаками. Після з’ясування, що громадянин є порушником військового обліку, він вдарив одного з військовослужбовців і намагався втекти», – сказано у заяві.

У ТЦК наголосили, що після проходження ВЛК чоловік визнаний придатним до військової служби.

Також там нагадали, що громадянам мобілізаційного віку необхідно дотримуватися чинного законодавства України щодо порядку військового обліку в період дії правового режиму воєнного стану.

Раніше ми писали, що на Волині чоловік погрожував військовослужбовцям ТЦК зброєю.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.