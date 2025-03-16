У Китаї представили ШІ Manus, який здатний виконувати дуже складні завдання

У DeepSeek та ChatGPT з’явився конкурент, який, за словами і гендиректора стартапа, більше схожий на людину, ніж звичайний чат-бот.

Фото: businesstoday.in

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Китайський стартап Butterfly Effect представив штучний інтелект Manus. Заявляється, що цей ШІ-помічник може робити безліч задач, пише South China Morning Post.

У Butterfly Effect заявляють, що ШІ-агент може купувати нерухомість та навіть розробляти відеоігри.

Чат-бот також може планувати поїздки, включаючи складання деталізованих маршрутів, підбір транспорту та готелів, переглядати та аналізувати резюме, оцінювати ситуацію на фондовому ринку, пропонуючи потенційні інвестиційні рішення. Ще Manus може автоматично знаходити та обробляти інформацію в інтернеті без необхідності постійного контролю з боку користувача.

Назва Manus походить від латинського слова «рука» – це метафора, що підкреслює здатність агента допомагати користувачам, виконуючи за них рутинні завдання.

За словами засновника і гендиректора стартапа, 33-річного Сяо Хуна, Manus відрізняється від традиційних чат-ботів тим, що не лише відповідає на запитання, а й активно взаємодіє з середовищем, отримує зворотний зв'язок і використовує його для подальшої оптимізації відповідей.

«ШI-агент більше схожий на людину, ніж звичайний чат-бот. Він не просто аналізує запити, а й адаптується до нової інформації, покращуючи свої навички», – сказав Сяо в інтерв'ю виданню Tencent News.

ШІ-бот викликав великий ажіотаж у галузі, але Manus поки що доступний лише за запрошенням.

Раніше ми писали, що Китай інтегрує ШІ DeepSeek R1 у держсектор та лікарні.

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