Новий прем'єр Канади Марк Карні провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським — що обговорили

Марк Карні наголосив, що Канада є незмінним союзником України та продовжить забезпечувати їй військову підтримку.

Фото: uwo.ca

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Новий прем'єр-міністр Канади Марк Карні повідомив, що провів розмову з Президентом України Володимиром Зеленським. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

«Сьогодні вранці я розмовляв із прем'єр-міністром Стармером, Президентом Зеленським і багатьма нашими найближчими союзниками, щоб обговорити шлях України до миру», - написав він.

Карні наголосив, що Канада підтримує пропозицію про негайне припинення вогню в Україні.

«Тепер Росія повинна припинити тягнути час і починати свої атаки. Настав час Росії сумлінно сісти за стіл переговорів», - сказав глава канадського уряду.

Також Карні додав, що відповідно до домовленості «Великої сімки», Канада посилить контроль за дотриманням санкцій проти РФ, щоб стимулювати їх виконання.

«Канада - незмінний союзник України. Ми забезпечимо Україні військову підтримку, необхідну для самооборони - зараз і в майбутньому», - сказав прем'єр.

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