Новый премьер Канады Марк Карни провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским — что обсудили

Новый премьер-министр Канады Марк Карни сообщил, что провел разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
«Сегодня утром я разговаривал с премьер-министром Стармером, Президентом Зеленским и многими нашими ближайшими союзниками, чтобы обсудить путь Украины к миру», — написал он.
Карни подчеркнул, что Канада поддерживает предложение о немедленном прекращении огня в Украине.
«Теперь Россия должна прекратить тянуть время и начинать свои атаки. Пришло время России добросовестно сесть за стол переговоров», — сказал глава канадского правительства.
Также Карни добавил, что в соответствии с договоренностями «Большой семерки» Канада усилит контроль за соблюдением санкций против РФ, чтобы стимулировать их выполнение.
«Канада — неизменный союзник Украины. Мы обеспечим Украине военную поддержку, необходимую для самообороны — сейчас и в будущем», — сказал премьер-министр.
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