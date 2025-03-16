Генштаб ВСУ опубликовал карту, на которой Силы обороны не контролируют Суджу

Генеральный штаб ВСУ 15 марта опубликовал карты боевых действий – согласно одной из них, Силы обороны больше не контролируют Суджу Курской области.
Ситуация на карте актуальна по состоянию на 8:00 15 марта.
Генштаб сообщил о 20 боестолкновениях за сутки, но не уточнил, где именно они произошли.
Военные зафиксировали 19 авиаударов, применение 28 управляемых бомб и 232 артиллерийских обстрела со стороны врага.
Ранее руководитель ЦПД при СНБО Коваленко сообщал, что россияне не прорвали границу на Сумщине, но пытаются штурмовать ее.
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