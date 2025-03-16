В США четверо мужчин ограбили АЗС, угрожая кассиру двумя питонами — фото

Грабители размахивали питонами перед кассиром и клали змей на прилавок.

Фото: Madison Co Sheriff’s Office

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В американском штате Теннесси четверо мужчин ограбили АЗС, угрожая кассиру двумя питонами, пишет Wreg.

На кадрах с камер наблюдения, предоставленных Офисом шерифа округа Мэдисон, видно, как мужчины держат змей и кладут их на прилавок. Сообщается, что мужчины с питонами украли масло с каннабисом на $400 и уехали.

Один из сотрудников Маюр Равал сказал, что в тот момент он и его брат работали в магазине, и он испугался змей.

«Они просто размахивали ими и клали на прилавок», — сказал Равал. «Сначала один человек принес одну змею, а потом еще одну. Одна змея белая, а другая коричневая или смешанного цвета».

«Я думаю, они специально планировали ограбить магазин. Змея — это оружие, понимаете?», — сказал Равал.

Как отмечает издание, это не первый подобный случай в Теннесси. Ранее попытка ограбления со змеей произошла в 2024 году в Мемфисе. Тогда грабитель пришел один со змеей на своей шее, однако ничего украсть у него не удалось, так как кассир достал оружие и вызвал полицию.

Фото: Madison Co Sheriff’s Office

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