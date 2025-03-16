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Белый дом объяснил необходимость закрытия Голоса Америки тем, что он превратился в леворадикальное партийное медиа

10:04, 16 марта 2025
Белый дом указал, что в последние годы «Голос Америки» больше занимался искажением информации в пользу «левых радикалов», а также в пользу Джо Байдена и его сына Хантера Байдена, чем непосредственно журналистской работой.
Белый дом объяснил необходимость закрытия Голоса Америки тем, что он превратился в леворадикальное партийное медиа
Фото: 24tv.ua
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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на сокращение сферы деятельности восьми федеральных агентств. Среди них — агентство, которое управляет «Голосом Америки», «Радио Свобода» и другими средствами массовой информации, финансируемыми правительством США по всему миру.

Белый дом опубликовал разъяснение причин необходимости закрытия «Голоса Америки». Как отмечается, в последнее время «Голос Америки» превратился в рупор «левых радикалов».

Дэн Робинсон, 34-летний ветеран «Голоса Америки» и его бывший корреспондент в Белом доме, написал в прошлом году:

«Я следил за бюрократией агентства вместе со многими его репортерами и пришел к выводу, что оно, по сути, превратилось в переполненную высокомерием автономную структуру, которая часто отражает левый уклон, связанный с партийными национальными СМИ. Оно пыталось избежать ответственности за нарушения журналистских стандартов и неэффективное управление».

В частности, как отмечает Белый дом, руководство «Голоса Америки» приказало сотрудникам не называть ХАМАС и его членов террористами «кроме случаев цитирования заявлений».

В отчете Управления по вопросам персонала США за 2016 год, на который ссылался конгрессмен Скотт Перри, указывалось, что сотрудники персидской службы «Голоса Америки» сообщали, что издание толерирует «принуждение в партийных политических целях».

В октябре 2020 года «Голос Америки» написал, что «обвинения в том, что Россия сыграла роль в раздувании скандала в пользу Трампа, могут подорвать достоверность электронных писем», преуменьшая значимость истории с ноутбуком Хантера Байдена.

Напомним, ситуация с электронными письмами Хантера Байдена, сына президента США Джо Байдена, стала одной из самых громких и противоречивых тем в американской политике, особенно во время президентских выборов 2020 года. Речь идет об электронных письмах, которые, по утверждениям, были найдены на ноутбуке, оставленном Хантером Байденом в ремонтной мастерской в Делавэре в 2019 году.

Вопрос касался обвинений в том, что Джо Байден, находясь на посту вице-президента США (2009–2017), мог использовать свое политическое влияние для содействия бизнес-интересам своего сына Хантера, в частности в Украине и других странах.

В июле 2020 года «Голос Америки» подвергся критике за «распространение историй и видео, которые казались слишком благосклонными к вероятному кандидату от Демократической партии Джо Байдену».

Белый дом также перечислил ряд других признаков предвзятости «Голоса Америки». Однако остается вопрос: почему речь идет именно о ликвидации, а не о переформатировании работы «Голоса Америки».

Также мы писали, что всех сотрудников «Голоса Америки» отправили в административный отпуск.

Ранее сообщалось, что Агентство США перестанет платить Reuters, Радио Свобода и Голос Америки за подписку на новости.

Добавим, 15 марта Агентство США по глобальным медиа (USAGM) сообщило «Радио Свобода» (RFE/RL) о прекращении действия грантового соглашения, которое финансировало деятельность Radio Free Europe/Radio Liberty по всему миру.

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США

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