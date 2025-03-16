Білий дім пояснив необхідність закриття Голосу Америки тим, що воно перетворилося на ліворадикальне партійне медіа

Білий дім вказав, що в останні роки «Голос Америки» більше займався викривленням інформації на користь «лівих радикалів», а також на користь Джо Байдена та його сина Гантера Байдена, аніж безпосередньо журналістською роботою.

Фото: 24tv.ua

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп підписав указ, спрямований на урізання сфери діяльності восьми федеральних агентств. Серед них — агентство, яке займається «Голосом Америки», «Радіо Свобода» та іншими засобами масової інформації, що фінансуються урядом США, у всьому світі.

Білий дім опублікував пояснення причин необхідності закриття «Голосу Америки». Як зазначає Білий дім, останнім часом «Голос Америки» перетворився на рупор «лівих радикалів».

Ден Робінсон, 34-річний ветеран «Голосу Америки» та його колишній кореспондент у Білому домі, написав минулого року: «Я стежив за бюрократією агентства разом із багатьма його репортерами і дійшов висновку, що воно, по суті, перетворилося на переповнену зарозумілістю автономну структуру, яка часто відображає лівий ухил, пов’язаний із партійними національними ЗМІ. Воно намагалося уникнути відповідальності за порушення журналістських стандартів та неефективне управління».

Зокрема, як зазначає Білий дім, керівництво «Голосу Америки» наказало співробітникам не називати ХАМАС та його членів терористами, «окрім випадків цитування заяв».

У звіті Управління з персоналу за 2016 рік, на який посилався Перрі, зазначалося, що співробітники перської служби «Голосу Америки» повідомляли, що видання толерує «примус у партійних політичних цілях».

У жовтні 2020 року «Голос Америки» написав, що «звинувачення у тому, що Росія відіграла роль у роздуванні скандалу на користь Трампа, можуть підірвати достовірність електронних листів», применшуючи значущість історії з ноутбуком Гантера Байдена.

Нагадаємо, ситуація з листами Гантера Байдена, сина президента США Джо Байдена, стала однією з найгучніших і найконтроверсійніших тем у американській політиці, особливо під час президентських виборів 2020 року. Йдеться про електронні листи, які, за твердженнями, були знайдені на ноутбуці, залишеному Гантером Байденом у ремонтній майстерні в Делавері у 2019 році. Питання стосувалося звинувачень у тому, що Джо Байден, перебуваючи на посаді віце-президента США (2009–2017), міг використовувати свій політичний вплив для сприяння бізнес-інтересам свого сина Гантера, зокрема в Україні та інших країнах.

У липні 2020 року «Голос Америки» зазнав критики за «поширення історій та відео, які здавалися надто прихильними до ймовірного кандидата від Демократичної партії Джо Байдена». Білий дім перелічив також низку інших ознак упередженості «Голос Америки». Втім, виникає питання, чому йдеться саме про ліквідацію, а не про переформатування роботи «Голосу Америки».

Також ми писали, що усіх працівників «Голосу Америки» відправили в адміністративну відпустку.

Раніше повідомлялося, що Агентство США припинить платити Reuters, Радіо Свобода та Голосу Америки за підписку на новини.

Додамо, 15 березня Агентство США з глобальних медіа (USAGM) повідомило «Радіо Свободі» (RFE/RL) про припинення дії грантової угоди, яка фінансує діяльність «Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода» в усьому світі.

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