Уряд США скасував грантове фінансування всієї мережі «Радіо Свобода»

Дію грантової угоди щодо фінансування діяльність «Радіо Свобода» в усьому світі припинили.

Фото: voanews.com

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп підписав указ, спрямований на урізання сфери діяльності восьми федеральних агентств. Серед них — агентство, яке займається «Голосом Америки», «Радіо Свобода» та іншими засобами масової інформації, що фінансуються урядом США, у всьому світі.

У суботу, 15 березня, Агентство США з глобальних медіа (USAGM) повідомило «Радіо Свободі» (RFE/RL) про припинення дії грантової угоди, яка фінансує діяльність «Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода» в усьому світі. Про це повідомив президент RFE/RL Стівен Капус.

Капус вказав на те, що протягом всієї історії «Радіо Свобода» компанія мала двопартійну підтримку в США.

За його словами, «Радіо Свобода» читали близько 50 мільйонів людей у закритих суспільствах.

Про припинення федерального фінансування представники міжнародного мовника дізналися з листа, підписаного радницею Агентства США з глобальних медіа Карі Лейк.

Раніше президент США Дональд Трамп обурився, що у ЗМІ оприлюднили фейкову інформацію, що спецпредставник Стів Віткофф чекав зустрічі з Путіним щонайменше 8 годин.

Також ми писали, що усіх працівників «Голосу Америки» відправили в адміністративну відпустку.

Раніше повідомлялося, що Агентство США припинить платити Reuters, Радіо Свобода та Голосу Америки за підписку на новини.

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