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Правительство США отменило грантовое финансирование всей сети «Радио Свобода»

09:38, 16 марта 2025
Действие грантового соглашения по финансированию деятельности «Радио Свобода» по всему миру прекращено.
Правительство США отменило грантовое финансирование всей сети «Радио Свобода»
Фото: voanews.com
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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на сокращение сферы деятельности восьми федеральных агентств. Среди них — агентство, которое управляет «Голосом Америки», «Радио Свобода» и другими средствами массовой информации, финансируемыми правительством США по всему миру.

В субботу, 15 марта, Агентство США по глобальным медиа (USAGM) сообщило «Радио Свобода» (RFE/RL) о прекращении действия грантового соглашения, которое финансировало деятельность Radio Free Europe/Radio Liberty по всему миру. Об этом сообщил президент RFE/RL Стивен Капус.

Капус отметил, что на протяжении всей истории Радио Свобода имело двухпартийную поддержку в США.

По его словам, аудитория Радио Свобода составляла около 50 миллионов человек в закрытых обществах.

О прекращении федерального финансирования представители международного вещателя узнали из письма, подписанного советницей Агентства США по глобальным медиа Кари Лейк.

Ранее президент США Дональд Трамп возмутился, что в СМИ опубликовали фейковую информацию о том, что спецпредставитель Стив Уиткофф ждал встречи с Путиным не менее 8 часов.

Также мы писали, что всех сотрудников «Голоса Америки» отправили в административный отпуск.

Ранее сообщалось, что Агентство США перестанет платить Reuters, Радио Свобода и Голос Америки за подписку на новости.

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США Дональд Трамп

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