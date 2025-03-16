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Трамп переназначил Кита Келлога как спецпредставителя, но сузил его полномочия

09:20, 16 марта 2025
Келлог теперь будет отвечать не за Украину и Россию, а только за Украину.
Трамп переназначил Кита Келлога как спецпредставителя, но сузил его полномочия
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Президент США Дональд Трамп сообщил, что назначил Кита Келлога специальным посланником по вопросам Украины, тогда как ранее он занимал должность посланника по вопросам Украины и России.

В дальнейшем Келлог, генерал в отставке и известный военно-политический аналитик, будет отвечать исключительно за контакты с Президентом Украины Владимиром Зеленским и украинским правительством. 

«Рад сообщить вам, что генерал Кит Келлог назначен Специальным посланником по Украине.

Генерал Келлог, уважаемый военный эксперт, будет напрямую работать с президентом Зеленским и украинским руководством. Он хорошо их знает, и у них сложились очень хорошие рабочие отношения. Поздравляем генерала Келлога!», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Соответственно, его новая должность — «Специальный представитель по вопросам Украины» (ранее он был «специальным представителем по вопросам Украины и РФ»).

Напомним, 13 марта издание NBC News сообщило, что Келлог был исключен из переговоров на высоком уровне после того, как РФ заявила о нежелании его участия в них.

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США Украина Келлог

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