Трамп перепризначив Кіта Келлога як спецпредставника, але звузив його повноваження

Келлог тепер буде відповідати не за Україну та Росію, а лише за Україну

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Президент США Дональд Трамп повідомив, що призначив Кіта Келлога спеціальним посланником з питань України, тоді як раніше він займав посаду посланника з питань України та Росії.

Надалі Келлог, генерал у відставці та відомий військово-політичний аналітик, відповідатиме лише безпосередньо за контакти з Президентом України Володимиром Зеленським та українським урядом.

«Я радий повідомити вам, що генерала Кіта Келлога призначено Спеціальним посланником щодо України.

Генерал Келлог, високоповажний військовий експерт, безпосередньо працюватиме з президентом Зеленським та українським керівництвом. Він добре їх знає, і вони мають дуже добрі робочі стосунки. Вітаємо генерала Келлога!», - написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Відповідно, нова назва його посади - «Спеціальний представник з питань України» (раніше був «спеціальним представником з питань України та РФ»).

Нагадаємо, 13 березня видання NBC News повідомило, що Келлог був виключений з переговорів на високому рівні після того, як РФ заявила про небажання його участі в них.

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