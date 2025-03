У Гренландії відбулися масштабні протести через заяви Дональда Трампа про анексію

Протести проходили під гаслом «Гренландія належить гренландському народові».

Фото: Getty Images

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп під час зустрічі із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Овальному кабінеті відповів на питання про потенційне приєднання Гренландії до Штатів. На запитання журналіста про бачення президента щодо потенційної анексії Гренландії Трамп відповів: «Я думаю, що це відбудеться».

Згодом після цієї заяви на території Гренландії розпочалися масові демонстрації, пише газета Dagens Nyheter.

Зазначається, що близько тисячі людей зібралися на акцію протесту в столиці Гренландії – Нууку. Це найбільша демонстрація в історії острова.

Протестувальники також вийшли на вулиці другого за величиною міста Сісіміут.

Варто наголосити, що населення Гренландії становить 57 000 осіб, а самого Нуука – 19 000.

«Ми можемо мати різні погляди на багато питань, але у цьому ми всі єдині», – заявив Єнс-Фредерік Нільсен, лідер ліберальної партії Demokraatit, яка здобула перемогу на парламентських виборах минулого тижня.

Мітингувальники тримали банери з англомовними гаслами: «Yankee go home» та «We are not for sale» (Ми не продаємось). Протести проходили під гаслом «Гренландія належить гренландському народові».

Фото: Getty Images

Як відомо, у Гренландії відбулися дострокові парламентські вибори. На них здобула перемогу партія Demokraatit. Її лідер Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що гренландці не хочуть бути американцями.

Раніше президент США Дональд Трамп, висловив зацікавленість у купівлі Гренландії.

У свою чергу прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що «ми не продаємося і не будемо продаватися».

Як писала «Судово-юридична газета», прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо сказав, що не вважає, що США застосують силу, щоб забрати Гренландію. Водночас віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що США не потрібно використовувати військову силу у Гренландії.

Додамо, США зможуть викупити Гренландію лише за згодою Великої Британії, сказав колишній міністр Данії.