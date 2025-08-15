Практика судів
Солом’янський райсуд Києва припинив відправку поштової кореспонденції через відсутність марок

12:08, 15 серпня 2025
У Солом'янському райсуді Києва заявили, що після забезпечення суду поштовими марками кореспонденція буде направлятись судом в порядку черговості.
Солом'янський районний суд Києва з 15 серпня тимчасово припинив відправку поштової кореспонденції. Про це повідомив офіційний сайт суду.

«Солом’янський районний суд м. Києва доводить до відома учасників судових процесів, що у зв’язку з незабезпеченням поштовими марками, судом ТИМЧАСОВО ПРИПИНЕНО відправку поштової кореспонденції», - заявили у суді.

З метою своєчасного повідомлення про день та час судових засідань суд рекомендує:

  • при зверненні до суду зазначати інформацію про всі альтернативні засоби зв’язку - офіційні адреси, адреси електронної пошти, номери телефонів, тощо та надавати згоду на надсилання судової повістки у вигляді SMS-повідомлень, вказавши свій номер мобільного телефону;
  • отримувати процесуальні документи електронною поштою;
  • отримувати процесуальні документи електронною поштою через підсистему «Електронний суд», для чого необхідно: зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (створити поштову скриньку електронного суду), розміщеній на офіційному веб-порталі Судової влади України за посиланням та подати заяву про внесення даних РНОКПП до додаткових відомостей про учасника справи, в якій буде зазначений РНОКПП.

«Враховуючи дані обставини, просимо учасників процесів цікавитись станом розгляду справ, особисто отримувати в суді копії процесуальних документів, судових повісток.

Після забезпечення суду поштовими марками кореспонденція буде направлятись судом в порядку черговості», - додали у суді.

XX з'їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
