Соломенский райсуд Киева прекратил отправку почтовой корреспонденции из-за отсутствия марок

12:08, 15 августа 2025
В Соломенском райсуде Киева заявили, что после обеспечения суда почтовыми марками корреспонденция будет направляться судом в порядке очередности.
Соломенский районный суд Киева с 15 августа временно прекратил отправку почтовой корреспонденции. Об этом сообщил официальный сайт суда.

«Соломенский районный суд г. Киева доводит до сведения участников судебных процессов, что в связи с необеспечением почтовыми марками, судом ВРЕМЕННО ПРЕКРАЩЕНА отправка почтовой корреспонденции», — заявили в суде.

В целях своевременного уведомления о дне и времени судебных заседаний суд рекомендует:

  • при обращении в суд указывать информацию обо всех альтернативных средствах связи — официальные адреса, адреса электронной почты, номера телефонов и т.д., а также предоставлять согласие на отправку судебной повестки в виде SMS-сообщений, указав свой номер мобильного телефона;
  • получать процессуальные документы по электронной почте;
  • получать процессуальные документы по электронной почте через подсистему «Электронный суд», для чего необходимо: зарегистрироваться в системе обмена электронными документами между судом и участниками судебного процесса (создать почтовый ящик электронного суда), размещенной на официальном веб-портале Судебной власти Украины по ссылке, и подать заявление о внесении данных РНОКПП в дополнительные сведения об участнике дела, в котором будет указан РНОКПП.

«Учитывая данные обстоятельства, просим участников процессов интересоваться состоянием рассмотрения дел, лично получать в суде копии процессуальных документов, судебных повесток.

После обеспечения суда почтовыми марками корреспонденция будет направляться судом в порядке очередности», — добавили в суде.

