ВАКС визнав необґрунтованими активи на 5,6 млн грн, що належать ексголові райради Рівненщини

Вироком суду активи на 5,6 млн грн стягнуто на користь держави.

Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованими активи колишнього голови однієї з районних рад Рівненської області на понад 5,6 млн грн.

Як повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції, спільно з Державним бюро розслідувань було встановлено, що посадовець набув у власність п’ять земельних ділянок на Київщині, не маючи для цього законних доходів або заощаджень.

В червні Спеціальна антикорупційна прокуратура подала позов до ВАКС щодо визнання необґрунтованими активів ексочільника райради.

Вироком суду активи стягнуто на користь держави відповідно до ст. 290 Цивільного процесуального кодексу України.

Раніше Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 18 липня задовольнила апеляцію прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та ухвалила нове рішення, яким визнала необґрунтованими активи на суму 2,4 млн грн, що належать службовцю центрального апарату Нацполіції.

