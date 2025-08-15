Практика судов
  1. В Украине

ВАКС признал необоснованными активы на 5,6 млн грн, принадлежащие бывшему главе райсовета Ровенщины

12:44, 15 августа 2025
Приговором суда активы на 5,6 млн грн взысканы в пользу государства.
ВАКС признал необоснованными активы на 5,6 млн грн, принадлежащие бывшему главе райсовета Ровенщины
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший антикоррупционный суд признал необоснованными активы бывшего главы одного из районных советов Ровенской области на сумму более 5,6 млн грн.

Как сообщило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, совместно с Государственным бюро расследований было установлено, что должностное лицо приобрело в собственность пять земельных участков в Киевской области, не имея для этого законных доходов или сбережений.

В июне Специализированная антикоррупционная прокуратура подала иск в ВАКС о признании необоснованными активов бывшего руководителя райсовета.

Приговором суда активы взысканы в пользу государства в соответствии со ст. 290 Гражданского процессуального кодекса Украины.

Ранее Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 18 июля удовлетворила апелляционную жалобу прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и приняла новое решение, которым признала необоснованными активы на сумму 2,4 млн грн, принадлежащие сотруднику центрального аппарата Нацполиции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд НАПК ВАКС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Руслан Кравченко заявил о разоблачении судей Марьинского райсуда Донецкой области на изготовлении решений для уклонения от мобилизации

«Выдавали готовые копии «судебных» решений, которые позволяли уклоняться от мобилизации: Генпрокурор Руслан Кравченко заявил о разоблачении «подделки судебных решений и торговле правосудием» в Марьинском райсуде Донецкой области.

Галина Третьякова выступила против принудительного выселения из жилья без решения суда

По словам Третьяковой, комитет учел ее правки к законопроекту о запрете выселения из жилья без решения суда, однако на данный момент финальная редакция ко второму чтению не опубликована.

Верховная Рада планирует определить особые условия привлечения к боевым задачам и перемещения в другую местность для супругов-военнослужащих с ребенком до 14 лет

Предлагается установить, что к выполнению боевых задач исключительно по собственному согласию привлекается военнослужащий, который самостоятельно воспитывает ребенка по решению суда, а также один из супругов-военнослужащих с ребенком до 14 лет — при определенных условиях.

Суд сможет освободить опекуна от его полномочий по заявлению признанного недееспособным лица — законопроект

Комитет рекомендовал принять за основу законопроект, которым предлагается разрешить суду освободить опекуна от его полномочий по заявлению лица, признанного недееспособным.

Лица, зачисленные в вуз сверх лицензированного объема, не приобретают статус соискателей высшего образования и не могут получить справку ЕДЭБО для отсрочки – Верховный Суд

Верховный Суд указал, что лица, которые зачислены сверх лицензированного объема, не могут считаться получившими статус соискателей высшего образования, и не пользуются правом на получение справки ЕДЭБО, которая необходима для оформления отсрочки от мобилизации.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Горбалінський
    Володимир Горбалінський
    голова Дніпропетровського окружного адміністративного суду