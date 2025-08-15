ВАКС признал необоснованными активы на 5,6 млн грн, принадлежащие бывшему главе райсовета Ровенщины

Высший антикоррупционный суд признал необоснованными активы бывшего главы одного из районных советов Ровенской области на сумму более 5,6 млн грн.
Как сообщило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, совместно с Государственным бюро расследований было установлено, что должностное лицо приобрело в собственность пять земельных участков в Киевской области, не имея для этого законных доходов или сбережений.
В июне Специализированная антикоррупционная прокуратура подала иск в ВАКС о признании необоснованными активов бывшего руководителя райсовета.
Приговором суда активы взысканы в пользу государства в соответствии со ст. 290 Гражданского процессуального кодекса Украины.
Ранее Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 18 июля удовлетворила апелляционную жалобу прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и приняла новое решение, которым признала необоснованными активы на сумму 2,4 млн грн, принадлежащие сотруднику центрального аппарата Нацполиции.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.