Суд признал необоснованными активы на 2,4 млн грн, принадлежащие сотруднику Нацполиции

Квартиру в Киеве площадью 82,5 квадратных метра взыскали в доход государства.

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Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 18 июля удовлетворила апелляционную жалобу прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и приняла новое решение, которым признала необоснованными активы на сумму 2,4 млн грн, принадлежащие сотруднику центрального аппарата Нацполиции Дмитрию Цветкову. Речь идет о квартире в Киеве площадью 82,5 кв. м.

Решение вступило в силу с момента оглашения. Об этом сообщили в САП.

Как установило следствие, недвижимость была приобретена якобы за средства, одолженные у матери полицейского, которая, в свою очередь, получила их в долг от третьего лица. В то же время анализ доходов участников правоотношений не установил официальных источников таких средств.

В связи с этим прокурор обратился в суд с иском о взыскании квартиры в доход государства. Иск основывался на материалах НАПК и доказательствах, собранных САП в рамках реализации собственных полномочий.

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