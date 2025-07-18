Суд визнав необґрунтованими активи на 2,4 млн грн, що належать посадовцю Нацполіції

Квартиру в Києві площею 82,5 квадратних метрів стягнули в дохід держави.

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Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 18 липня задовольнила апеляцію прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та ухвалила нове рішення, яким визнала необґрунтованими активи на суму 2,4 млн грн, що належать службовцю центрального апарату Нацполіції Дмитру Цвєткову. Йдеться про квартиру в Києві площею 82,5 кв. м.

Рішення набуло чинності з моменту проголошення. Про це повідомили у САП.

Як встановило слідство, нерухомість була придбана нібито за кошти, позичені у матері поліцейського, яка, у свою чергу, отримала їх у борг від третьої особи. Водночас аналіз доходів учасників правовідносин не встановив офіційних джерел таких коштів.

У зв’язку з цим прокурор звернувся до суду з позовом про стягнення квартири в дохід держави. Позов базувався на матеріалах НАЗК та доказах, зібраних САП у межах реалізації власних повноважень.

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