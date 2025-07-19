Батьки абітурієнтів можуть взяти 12 днів відпустки — Держпраці

Йдеться про неоплачувану відпустку для супроводу дитини до навчального закладу в іншому місті.

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Південно-Східне міжрегіональне управління Держпраці роз’яснило нюанси надання відпустки без збереження заробітної плати для батьків абітурієнтів.

Працівники, діти яких віком до 18 років вступають до навчальних закладів, розташованих в іншій місцевості, мають право на відпустку без збереження заробітної плати тривалістю 12 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцеперебування навчального закладу та у зворотному напрямі.

Якщо дітей зазначеного віку двоє або більше, така відпустка надається окремо для супроводження кожної дитини.

Це передбачено нормами пункту 17 статті 25 Закону України «Про відпустки».

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