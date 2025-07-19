Наруга заради прибутку — на Сумщині чоловік розкрадав могили

40-річний місцевий мешканець демонтував металеві огорожі на кладовищі, ховав викрадене в кущах і здавав на брухт.

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На Сумщині правоохоронці викрили чоловіка, який грабував могили. Про це повідомляє поліція регіону.

Правоохоронці задокументували протправну діяльність 40-річного місцевого мешканця, який систематично здійснював наругу над могилами на міському кладовищі.

Слідчі з’ясували, що зловмисник, ігноруючи моральні норми й традиції вшанування померлих, неодноразово навідувався на цвинтар. Там він демонтував металеві елементи з огорож навколо місць поховання, ховав викрадене у чагарниках поблизу, а згодом реалізовував на брухт — виключно заради особистої вигоди.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 297 Кримінального кодексу України — наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого, вчинена з корисливих мотивів. Слідчі дії тривають.

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