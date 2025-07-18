Конкурс до апеляційних господарських судів — двоє кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя

У ВККС зазначили, що на трьох кандидатів очікує співбесіда у пленарному складі.

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Друга палата Вищої кваліфікаційної комісії суддів України проводила співбесіди та визначала результати кваліфікаційного оцінювання п’ятьох кандидатів на посади суддів апеляційних господарських судів. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

За результатами кваліфікаційного оцінювання Комісією ухвалено такі рішення:

Висоцький Артем Миколайович – 681 - внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному господарському суді

Степанюк Ніна Леонтіївна - 727,55 - підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному господарському суді

Соколова Руслана Ігорівна - 716,5 - внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному господарському суді

Ткаченко Костянтин Валерійович - 713,5 - внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному господарському суді

Заворотнюк Максим Сергійович - 724,6 - підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному господарському суді

У ВККС додали, що загалом проведено співбесіди з 62 кандидатами: 31 кандидат підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному господарському суді, 15 кандидатів – не підтвердили, з 16 кандидатами співбесіди відбудуться у пленарному складі Комісії.

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