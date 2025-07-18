Конкурс в апелляционные хозяйственные суды — двое кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие

В ВККС отметили, что трое кандидатов еще ожидают собеседования в пленарном составе.

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Вторая палата Высшей квалификационной комиссии судей Украины проводила собеседования и определяла результаты квалификационного оценивания пяти кандидатов на должности судей апелляционных хозяйственных судов. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

По результатам квалификационного оценивания Комиссией приняты следующие решения:

Высоцкий Артем Николаевич – 681 балл – внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие в апелляционном хозяйственном суде

Степанюк Нина Леонтьевна – 727,55 – подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном хозяйственном суде

Соколова Руслана Игоревна – 716,5 – внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие в апелляционном хозяйственном суде

Ткаченко Константин Валерьевич – 713,5 – внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие в апелляционном хозяйственном суде

Заворотнюк Максим Сергеевич – 724,6 – подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном хозяйственном суде

В ВККС добавили, что всего проведены собеседования с 62 кандидатами:

– 31 кандидат подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном хозяйственном суде,

– 15 кандидатов — не подтвердили,

– 16 кандидатов пройдут собеседование в пленарном составе Комиссии.

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