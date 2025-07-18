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Необходимо срочно сократить расходы: Михаил Федоров заявил, что планирует запустить аналог DOGE Илона Маска

17:42, 18 июля 2025
Ранее новый премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что «мы уже начали работу над оптимизацией государственного аппарата и берем курс на полный аудит расходов с целью их сокращения».
Необходимо срочно сократить расходы: Михаил Федоров заявил, что планирует запустить аналог DOGE Илона Маска
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Первый вице-премьер-министр – глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что планирует запустить «аналог DOGE для нескольких проектов».

«Необходимо срочно сократить расходы и оценить эффективность. Буду искать человека, который возглавит это направление», – добавил он.

Отметим, что новый премьер-министр Юлия Свириденко в своем выступлении перед парламентом 17 июля отметила, что «мы уже начали работу над оптимизацией государственного аппарата и берем курс на полный аудит расходов с целью их сокращения. Никакой политической лояльности, цифры и результаты важны».

Напомним, что Департамент эффективности правительства, или DOGE, в начале президентства Дональда Трампа возглавил Илон Маск. Он должен был заниматься сокращением государственных расходов, в том числе и сокращением чиновников на различных должностях.

Согласно указу Трампа от 20 января, цифровая служба Соединенных Штатов (United States Digital Service, USDS) была публично переименована в Службу DOGE Соединенных Штатов (USDS). Она была создана при Исполнительном офисе Президента США.

Указ, подписанный Трампом о создании DOGE, также поручил всем агентствам обеспечить «полный и оперативный доступ ко всем несекретным записям агентств, программным системам и ИТ-системам», которые включают платежные системы Казначейства.

Автор: Наталя Мамченко

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деньги Михаил Федоров

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