В Николаевской области пьяный водитель возил людей на крыше авто — один пассажир в реанимации

23-летний водитель без прав перевозил двух парней на крыше ВАЗа, один из них во время движения упал и получил тяжелые травмы.

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В Николаевской области сообщили о подозрении мужчине, который перевозил пассажиров на крыше автомобиля. Об этом информирует Николаевская областная прокуратура.

В частности, о подозрении сообщено 23-летнему жителю Баштанского района в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло за собой причинение тяжких телесных повреждений потерпевшему (ч. 2 ст. 286-1 УК Украины).

Событие произошло на грунтовой дороге между сёлами Новополтавка Вольнозапорожской громады и Ганновка Софиевской громады Баштанского района.

Установлено, что подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея водительского удостоверения соответствующей категории, управлял автомобилем ВАЗ 21063, на крыше которого находились 17-летний и 19-летний юноши. Во время движения несовершеннолетний не удержался и упал на поле, потеряв сознание.

В результате дорожно-транспортного происшествия потерпевший получил тяжёлые телесные повреждения и в настоящее время находится в реанимационном отделении больницы.

По результатам освидетельствования в крови водителя обнаружено 0,56 промилле алкоголя. Его задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

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