В ВККС сообщили о наличии шести вакантных должностей

Объявлен отбор на вакантные должности в секретариате Высшей квалификационной комиссии судей.

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Секретариат Высшей квалификационной комиссии судей Украины сообщил о наличии вакантных должностей государственной службы категорий «Б» и «В».

Среди них:

Главный специалист отдела представительства интересов Комиссии в судах и других органах власти юридического управления секретариата Комиссии; Главный специалист отдела методологического обеспечения проведения экзамена департамента судейской карьеры секретариата Комиссии; Главный специалист сектора информационного обеспечения и коммуникации секретариата Комиссии; Главный специалист отдела технического обеспечения управления информационных технологий секретариата Комиссии; Ведущий специалист отдела представительства интересов Комиссии в судах и других органах власти юридического управления секретариата Комиссии.

Назначение на должность государственной службы осуществляется без конкурсного отбора в соответствии с требованиями части пятой статьи 10 Закона Украины «О правовом режиме военного положения» (срочно; до назначения на должность победителя конкурса или до истечения двенадцатимесячного срока после прекращения или отмены военного положения).

Также Комиссия сообщила о наличии других вакантных должностей в секретариате:

ведущий инженер по компьютерным системам отдела технического обеспечения управления информационных технологий секретариата Комиссии.

«Лицам, желающим принять участие в отборе на вакантные должности и соответствующим установленным требованиям, необходимо отправить на электронную почту отдела по работе с персоналом секретариата Комиссии ([email protected]) резюме (образец формы). В теме письма необходимо указать фамилию и название вакансии, на которую претендует кандидат.

По результатам рассмотрения резюме мы отберем те, которые соответствуют нашему запросу, и пригласим отобранных кандидатов на собеседование», - заявили у ВККС.

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