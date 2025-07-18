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У ВККС повідомили про наявність шести вакантних посад

17:28, 18 липня 2025
Оголошено добір на вакантні посади у секретаріаті Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
У ВККС повідомили про наявність шести вакантних посад
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Секретаріат Вищої кваліфікаційної комісії суддів України повідомив про наявність вакантних посад державної служби категорії «Б» та «В».

Серед них:

  1. головний спеціаліст відділу представництва інтересів Комісії в судах та інших органах влади юридичного управління секретаріату Комісії;
  2. головний спеціаліст відділу методологічного забезпечення проведення іспиту департаменту суддівської кар’єри секретаріату Комісії;
  3. головний спеціаліст сектору інформаційного забезпечення та комунікації секретаріату Комісії;
  4. головний спеціаліст відділу технічного забезпечення управління інформаційних технологій секретаріату Комісії;
  5. провідний спеціаліст відділу представництва інтересів Комісії в судах та інших органах влади юридичного управління секретаріату Комісії секретаріату Комісії.

Призначення на посаду державної служби здійснюється без конкурсного відбору відповідно до вимог частини пʼятої статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» (строково; до призначення на посаду переможця конкурсу або до спливу дванадцятимісячного строку після припинення чи скасування воєнного стану).

Також, Комісія повідомила про наявність інших вакантних посад в секретаріаті:        

  1. провідний інженер з комп’ютерних систем відділу технічного забезпечення управління інформаційних технологій секретаріату Комісії;

«Особам, які бажають взяти участь у доборі на вакантні посади та відповідають встановленим вимогам, необхідно надіслати на електронну пошту відділу по роботі з персоналом секретаріату Комісії ([email protected]) резюме (приклад форми). У темі листа необхідно зазначити прізвище та назву вакансії, на яку претендує кандидат.

За результатами опрацювання резюме ми відберемо ті, які відповідають нашому запиту, та запросимо відібраних кандидатів на співбесіду», - заявили у ВККС.

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ВККС вакансії

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